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В Киеве начался отопительный сезон

16 октября, 2023 понедельник
09:18
Экономика

В понедельник, 16 октября, в столице начали подключение к теплу жилых домов, чтобы предотвратить перегрузку системы электроснабжения

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Отмечается, что уже с завтрашнего дня синоптики прогнозируют стабильное понижение температуры воздуха. В то же время, на запуск централизованной системы теплоснабжения Киева, одной из крупнейших в Европе, с протяженностью тепловых сетей около 3 тыс. км, необходимо несколько дней.

Поэтому, по словам Кличко, решение начать отопительный сезон вполне оправдано.

"Поскольку похолодание привело бы к массовому использованию киевлянами электрических приборов для обогрева и перегрузки системы электроснабжения", - пояснил мэр столицы.

Он добавил, что все службы города, ответственные за старт и прохождение отопительного сезона, работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить киевлян необходимыми сервисами.

  • Накануне, 9 октября, в Киеве стали включать отопление в объектах социальной инфраструктуры, а именно в больницах, школах и детских садах.
Общество
Украина
Виталий Кличко
отопительный сезон
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