В Киеве начался отопительный сезон
В понедельник, 16 октября, в столице начали подключение к теплу жилых домов, чтобы предотвратить перегрузку системы электроснабжения
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Отмечается, что уже с завтрашнего дня синоптики прогнозируют стабильное понижение температуры воздуха. В то же время, на запуск централизованной системы теплоснабжения Киева, одной из крупнейших в Европе, с протяженностью тепловых сетей около 3 тыс. км, необходимо несколько дней.
Поэтому, по словам Кличко, решение начать отопительный сезон вполне оправдано.
"Поскольку похолодание привело бы к массовому использованию киевлянами электрических приборов для обогрева и перегрузки системы электроснабжения", - пояснил мэр столицы.
Он добавил, что все службы города, ответственные за старт и прохождение отопительного сезона, работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить киевлян необходимыми сервисами.
- Накануне, 9 октября, в Киеве стали включать отопление в объектах социальной инфраструктуры, а именно в больницах, школах и детских садах.
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