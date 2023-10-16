В Киеве начался отопительный сезон

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Отмечается, что уже с завтрашнего дня синоптики прогнозируют стабильное понижение температуры воздуха. В то же время, на запуск централизованной системы теплоснабжения Киева, одной из крупнейших в Европе, с протяженностью тепловых сетей около 3 тыс. км, необходимо несколько дней.

Поэтому, по словам Кличко, решение начать отопительный сезон вполне оправдано.

"Поскольку похолодание привело бы к массовому использованию киевлянами электрических приборов для обогрева и перегрузки системы электроснабжения", - пояснил мэр столицы.

Он добавил, что все службы города, ответственные за старт и прохождение отопительного сезона, работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить киевлян необходимыми сервисами.