В Киеве начался марш ко Дню защитников и защитниц Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Организаторы марша - Национальный Корпус, Движение ветеранов Украины, Правый сектор и другие организации. Акция началась у памятника Тарасу Шевченко, после чего колонна двинулась в сторону Майдана Независимости.

Организаторы планируют провести на Банковой митинг с требованиями к президенту Зеленскому.