В Киеве начался марш ко Дню защитников и защитниц Украины
В Киеве начался традиционный марш ко Дню защитников и защитниц Украины и годовщины создания УПА
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Организаторы марша - Национальный Корпус, Движение ветеранов Украины, Правый сектор и другие организации. Акция началась у памятника Тарасу Шевченко, после чего колонна двинулась в сторону Майдана Независимости.
Организаторы планируют провести на Банковой митинг с требованиями к президенту Зеленскому.
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