В Киеве начался фестиваль инновационных проектов Sikorsky Challenge 2021
В Киеве, в Национальном техническом университете "КПИ им. Сикорского" стартовал десятый фестиваль инновационных проектов "Sikorsky Challenge 2021: Украина и мир"
Об этом сообщает Укринформ.
В течение трех конкурсных дней международное жюри и инвесторы будут выбирать победителей, которые получат финансовую поддержку и содействие в реализации проектов.
Как отмечается, ежегодно на конкурс Sikorsky Challenge поступает около 200 инновационных стартап-проектов. Но в этом году юбилейный фестиваль отличился рекордным количеством заявок - 320 желающих принять участие.
"Из них экспертный совет отобрал в финал 130 стартап-проектов и научно-технических разработок в шести направлениях: оборона и безопасность; промышленный хайтек и космос; зеленая энергетика, водородная экономика, экология; биомедицинская инженерия и здоровье человека; аграрная инженерия, информационные технологии, цифровая страна, кибербезопасность", - говорится в сообщении.
На фестивале значительное место отводится теме оборонных разработок. Поэтому в первый день фестиваля, 12 августа, состоится Международный оборонный инвестиционный форум. На нем будут обсуждаться важные проблемы и развитие оборонной промышленности Украины до 2030 года. Председательствовать на мероприятии будет вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.
Участников фестиваля поздравил министр образования и науки Сергей Шкарлет.
"В этом году Sikorsky Challenge, который набирает обороты не только в Украине, но и в мире, - это уникальная возможность для ученых, бизнесменов, чиновников, инноваторов, стартаперов, студентов объединиться для воплощения в жизнь инновационных идей и внедрения научно-технических разработок, полезных для общества", - написал Шкарлет в Telegram.
Министр отметил, что Украина - это государство с талантливой молодежью, которая способна изменить мир.
"Именно студенты и молодые ученые хотят перемен, приобретают определенный опыт, приобретают знания и реализуют первые проекты", - добавил он.
Организаторы фестиваля - Министерство образования и науки, Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, Укроборонпром, Министерство цифровой трансформации и КПИ им. Игоря Сикорского.
С программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке .
Каталог проектов доступен здесь .
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