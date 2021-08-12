В Киеве начался фестиваль инновационных проектов Sikorsky Challenge 2021

Об этом сообщает Укринформ.



В течение трех конкурсных дней международное жюри и инвесторы будут выбирать победителей, которые получат финансовую поддержку и содействие в реализации проектов.



Как отмечается, ежегодно на конкурс Sikorsky Challenge поступает около 200 инновационных стартап-проектов. Но в этом году юбилейный фестиваль отличился рекордным количеством заявок - 320 желающих принять участие.



"Из них экспертный совет отобрал в финал 130 стартап-проектов и научно-технических разработок в шести направлениях: оборона и безопасность; промышленный хайтек и космос; зеленая энергетика, водородная экономика, экология; биомедицинская инженерия и здоровье человека; аграрная инженерия, информационные технологии, цифровая страна, кибербезопасность", - говорится в сообщении.



На фестивале значительное место отводится теме оборонных разработок. Поэтому в первый день фестиваля, 12 августа, состоится Международный оборонный инвестиционный форум. На нем будут обсуждаться важные проблемы и развитие оборонной промышленности Украины до 2030 года. Председательствовать на мероприятии будет вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.



Участников фестиваля поздравил министр образования и науки Сергей Шкарлет.



"В этом году Sikorsky Challenge, который набирает обороты не только в Украине, но и в мире, - это уникальная возможность для ученых, бизнесменов, чиновников, инноваторов, стартаперов, студентов объединиться для воплощения в жизнь инновационных идей и внедрения научно-технических разработок, полезных для общества", - написал Шкарлет в Telegram.



Министр отметил, что Украина - это государство с талантливой молодежью, которая способна изменить мир.



"Именно студенты и молодые ученые хотят перемен, приобретают определенный опыт, приобретают знания и реализуют первые проекты", - добавил он.

Организаторы фестиваля - Министерство образования и науки, Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, Укроборонпром, Министерство цифровой трансформации и КПИ им. Игоря Сикорского.

С программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке .

Каталог проектов доступен здесь .