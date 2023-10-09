В Киеве начали включать отопление в больницах, школах и детсадах
В столице 9 октября начали включать отопление в объектах социальной инфраструктуры, а именно в больницах, школах и детских садах. Дома будут подключать позже
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Он отметил, что вышеперечисленные объекты подключают по заявкам их руководителей.
"По коммунальной сфере, жилым домам - мы ориентируемся на погоду, чтобы рационально тратить тепло. Когда трое суток среднесуточная температура будет опускаться ниже +8 градусов с последующим прогнозом на похолодание, начнем подключать и коммунальные здания. Тогда же - по их заявкам - и дома ОСМД, ЖСК, ведомственные", - написал городской голова.
Отметим, что обычно отопительный сезон в Киеве стартует 15 октября.
Что известно об отопительном сезоне в Украине
12 августа в Минэнерго сообщили, что плановые ремонты на энергетических объектах Украины идут по графику, однако самая плохая ситуация с подготовкой к новому отопительному сезону наблюдается в приграничных с Россией областях, а также на прифронтовых территориях.
13 августа глава правительства Денис Шмыгаль говорил, что Украина формирует многоуровневую защиту энергетических объектов .
18 августа стало известно, что вокруг входящих в состав Центрэнерго Трипольской и Змиевской ТЭС возводят защитные сооружения.
По состоянию на 19 сентября объем природного газа в украинских подземных газовых хранилищах составил 14,7 млрд кубометров. Плановое количество голубого топлива закачали досрочно.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил 21 сентября, что украинская энергетическая система полностью готова к прохождению осенне-зимнего периода.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.46 Покупка 37.46Продажа 38.18
- EUR Покупка 39.71Продажа 40.75
- Актуальное
- Важное