В Киеве начали включать отопление в больницах, школах и детсадах

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Он отметил, что вышеперечисленные объекты подключают по заявкам их руководителей.

"По коммунальной сфере, жилым домам - мы ориентируемся на погоду, чтобы рационально тратить тепло. Когда трое суток среднесуточная температура будет опускаться ниже +8 градусов с последующим прогнозом на похолодание, начнем подключать и коммунальные здания. Тогда же - по их заявкам - и дома ОСМД, ЖСК, ведомственные", - написал городской голова.

Отметим, что обычно отопительный сезон в Киеве стартует 15 октября.

Что известно об отопительном сезоне в Украине

12 августа в Минэнерго сообщили, что плановые ремонты на энергетических объектах Украины идут по графику, однако самая плохая ситуация с подготовкой к новому отопительному сезону наблюдается в приграничных с Россией областях, а также на прифронтовых территориях.

13 августа глава правительства Денис Шмыгаль говорил, что Украина формирует многоуровневую защиту энергетических объектов .

18 августа стало известно, что вокруг входящих в состав Центрэнерго Трипольской и Змиевской ТЭС возводят защитные сооружения.

По состоянию на 19 сентября объем природного газа в украинских подземных газовых хранилищах составил 14,7 млрд кубометров. Плановое количество голубого топлива закачали досрочно.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил 21 сентября, что украинская энергетическая система полностью готова к прохождению осенне-зимнего периода.