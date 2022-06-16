В Киеве начали ремонтировать жилые дома после российских обстрелов
В столице начали восстановление 11 жилых домов, подвергшихся наибольшим разрушениям в результате обстрелов российской армии
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
"В настоящее время город начал восстановление 11 жилых домов, которые получили наибольшие разрушения в результате обстрелов российскими варварами. Наибольшее повреждение получили отдельные дома в Святошинском, Оболонском и Шевченковском районах", - написал он.
По его словам, в столице в результате ракетных обстрелов повреждены 636 инфраструктурных объектов и жилых домов.
"Согласно критериям правительства и утвержденной программе работ, в Киеве первоочередно обследуют и восстановят 360 объектов. В частности: 52 учебных заведения, 15 объектов здравоохранения, 5 учреждений социальной защиты, 89 объектов жилищно-коммунального хозяйства, 12 заведений культуры, 196 жилых домов и 1 административное здание", - сообщил городской голова столицы.
Он добавил, что на работы столица выделила из резервного фонда городского бюджета около 600 миллионов гривен. Еще 200 миллионов должно предоставить правительство.
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