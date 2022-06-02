Об этом сообщила КГГА в телеграмме .

"Город приступил к реконструкции жилых домов, которые пострадали в результате российских обстрелов. Работы запланировано завершить ближе к середине осени, чтобы горожане к началу отопительного сезона вернулись в свои дома", - отметили в администрации.

Из бюджета Киева на реконструкцию выделили почти 600 млн грн, а из государственного – 200 млн грн. Восстанавливать нужно почти 290 зданий: более 220 домов и объекты социальной инраструктуры, в том числе медучреждения, садики, школы, учреждения соцахиста, админздания.

1 июня писали, что в Киеве от обстрелов серьезно пострадали 11 домов, в общей сложности повреждено 390 объектов, их планируют восстановить к середине осени.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb