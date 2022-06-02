В Киеве начали реконструкцию пострадавших от российских обстрелов домов
В Киеве начали восстанавливать дома, пострадавшие от российских обстрелов, а завершить планируют к середине осени
Об этом сообщила КГГА в телеграмме .
"Город приступил к реконструкции жилых домов, которые пострадали в результате российских обстрелов. Работы запланировано завершить ближе к середине осени, чтобы горожане к началу отопительного сезона вернулись в свои дома", - отметили в администрации.
Из бюджета Киева на реконструкцию выделили почти 600 млн грн, а из государственного – 200 млн грн. Восстанавливать нужно почти 290 зданий: более 220 домов и объекты социальной инраструктуры, в том числе медучреждения, садики, школы, учреждения соцахиста, админздания.
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