В Киеве начали разбирать главную елку Украины

Об этом сообщает ТСН.



Отмечается, что поскольку главный атрибут зимних праздников был искусственным, его будут хранить в специальном ангаре. В этом году высота елки составляла 31 метр (высота 9-этажного здания).



Как известно, чтобы предотвратить падение гигантской конструкции, внутрь каркаса залили 20 тонн бетона.



Также сообщается, что праздничные ярмарки будут работать до 23 января под аркой Дружбы народов и на Контрактовой площади.

Напомним, что тема главной праздничной локации была посвящена Рождественской ночи, когда родился Исус Христос.