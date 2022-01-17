В Киеве начали разбирать главную елку Украины
В столице вместе с елкой уберут и новогодний городок
Об этом сообщает ТСН.
Отмечается, что поскольку главный атрибут зимних праздников был искусственным, его будут хранить в специальном ангаре. В этом году высота елки составляла 31 метр (высота 9-этажного здания).
Как известно, чтобы предотвратить падение гигантской конструкции, внутрь каркаса залили 20 тонн бетона.
Также сообщается, что праздничные ярмарки будут работать до 23 января под аркой Дружбы народов и на Контрактовой площади.
- Напомним, что тема главной праздничной локации была посвящена Рождественской ночи, когда родился Исус Христос.
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