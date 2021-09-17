В Киеве начали работать инспекторы, которые проверяют стандарты пассажирских перевозок, - КГГА
17 сентября в Киеве начали работать инспекторы Коммунальной службы перевозок, которые будут контролировать соблюдение стандартов пассажирских перевозок
Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов в своем Telegram.
"Город фиксировать соблюдение на маршрутах вполне конкретных вещей: температурный режим в салонах, наличие всех необходимых документов у водителей, отсутствие шумового и визуального загрязнения, наличие информационного плаката с портретом и данными водителя, техническое состояние транспорта, чистоту, наличие форменной одежды у водителей, приспособленность автобуса для перевозки лиц с инвалидностью и многое другое ", - отметил Усов.
Инспекторы будут постоянно включены боди-камеры.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.61
Покупка 26.61Продажа 26.83
-
EUR
Покупка 31.22Продажа 31.59
- Актуальное
- Важное