В Киеве начали работать инспекторы, которые проверяют стандарты пассажирских перевозок, - КГГА

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов в своем Telegram.

"Город фиксировать соблюдение на маршрутах вполне конкретных вещей: температурный режим в салонах, наличие всех необходимых документов у водителей, отсутствие шумового и визуального загрязнения, наличие информационного плаката с портретом и данными водителя, техническое состояние транспорта, чистоту, наличие форменной одежды у водителей, приспособленность автобуса для перевозки лиц с инвалидностью и многое другое ", - отметил Усов.

Инспекторы будут постоянно включены боди-камеры.

