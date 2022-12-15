В Киеве начали продажу елок. Локации
16 декабря в столице начали работу ярмарки по продаже натуральных хвойных деревьев
Об этом информирует Киевский городской совет.
"В столице с сегодняшнего дня начинают работу ярмарки по продаже натуральных хвойных деревьев. Они будут открываться постепенно и работать до 31 декабря", - пишет прессслужба.
Все натуральные елки должны быть чипированы или иметь бирку с информацией о происхождении дерева. В частности, праздничное дерево можно будет приобрести:
Голосеевский район
- пересечение улиц Владимиро-Лыбидской и Антоновича;
- ул. Самийла Кошки, 5;
- ул. Степана Рудницкого, 6-А;
- ул. Изюмская, 1;
- ул. Васильковская, 11/11;
- ул. Васильковская, 8;
- проул. Руслана Лужевского, 1;
- ул. Лятошинского, 14 (возле рыночного комплекса Теремки-2);
- ул. Метрологическая, 19;
- ул. Академика Заболотного, 48-А (напротив торговой площадки "Феофания").
Дарницкий район
- ул. Архитектора Вербицкого, 16;
- ул. Архитектора Вербицкого, 28-30;
- ул. Бориса Гмыри, 1;
- ул. Бориса Гмыри, 8;
- ул. Братства тарасовцев, 9;
- ул. Елизаветы Чавдар, 1;
- ул. Елизаветы Чавдар, 2;
- ул. Елизаветы Чавдар, 13;
- ул. Здолбуновская, 2;
- ул. Михаила Драгоманова, 1;
- ул. Михаила Драгоманова, 14;
- ул. Елены Пчелки, 2;
- ул. Александра Мишуги, 2;
- ул. Александра Мишуги, 4;
- ул. Михаила Гришко, 8;
- ул. Срибнокильская, 5;
- ул. Срибнокильская, 5-Б;
- ул. Срибнокильская, 13;
- ул. Ялтинская, 5-А;
- ул. Ялтинская, 5-Б (заезд с просп. П. Григоренко по просп. Бажана – станция метро «Позняки»);
- Днепровская набережная (возле ТЦ "Новус");
- пересечение улиц Ревуцкого и Вишняковской;
- пересечение ул. Анны Ахматовой и просп. Петра Григоренко;
- пересечение ул. Тростянецкой и Архитектора Вербицкого (возле ул. Тростянецкой);
- пересечение улиц Урловской и Анны Ахматовой;
- просп. Петра Григоренко, 9;
- просп. Петра Григоренко, 26;
- просп. Петра Григоренко, 32-Д;
- просп. Петра Григоренко, 43;
- Харьковское шоссе, 49;
- Харьковское шоссе, 57;
- Харьковское шоссе, 144;
- ул. Княжий Затон, 10;
- ул. Тростянецкая, 4/2;
- ул. Анны Ахматовой, 49.
Деснянский район
- ул. Теодора Драйзера, 2;
- ул. Теодора Драйзера, 8;
- просп. Червоной Калины, 2;
- просп. Червоной Калины, 6;
- просп. Червоной Калины, 15;
- просп. Червоной Калины, 26;
- просп. Червоной Калины, 40;
- просп. Червоной Калины, 44;
- просп. Червоной Калины, 42;
- просп. Червоной Калины, 60/10;
- просп. Червоной Калины, 75/2;
- просп. Червоной Калины, 97;
- ул. Шолом-Алейхема, 17;
- ул. Шолом-Алейхема, 10-А;
- ул. Миропольская, 2;
- ул. Милославская, 10А;
- ул. Электротехническая, 2;
- ул. Электротехническая, 4;
- ул. Электротехническая, 6;
- ул. Электротехническая, 8;
- ул. Радунская, 3;
- ул. Оноре де Бальзака, 60;
- ул. Оноре де Бальзака, 94;
- ул. Радунская, 26/1;
- просп. Лесной, 16;
- просп. Лесной, 28/41;
- просп. Лесной, 39;
- ул. Милютенко, 34;
- ул. Миропольская, 2;
- ул. Николая Закревского, 61/2;
- ст. м. «Лесная»;
- ст. м. «Черниговская»;
- ул. Каштанова, 7;
- ул. Теодора Драйзера, 4;
- ул. Теодора Драйзера, 21.
Днепровский район
- б-р Игоря Шамо, 2/7;
- ул. Андрея Малышко, 4-А;
- ул. Ивана Мыколайчука, 9;
- ул. Миропольская, 25;
- ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 1/2;
- ул. Пражская, 1/35;
- ул. Радужно, 4;
- ул. Регенераторная, 5-В;
- ул. Юрия Шумского, 1;
- просп. Павла Тычины, 7;
- просп. Соборности, 2/1;
- просп. Соборности, 4;
- пересечение ул. Энтузиастов, 37 и б-р Игоря Шамо;
- пересечение улиц Сулеймана Стальского и Курнатовского;
- пересечение улиц Ивана Микитенко и Курнатовского.
Оболонский район
- ул. Вышгородская, 44;
- ул. Героев Днепра, 30;
- ул. Героев Днепра, 32;
- ул. Героев Днепра, 41;
- ул. Ивана Ивашкевича, 6/8;
- ул. Александра Архипенко, 6-А;
- площадь Оболонская, 6 (локация №1);
- площадь Оболонская, 6 (локация №2);
- просп. Владимира Ивасюка, 27;
- просп. Владимира Ивасюка, 46;
- просп. Минский, 2;
- просп. Оболонский, 1-Б;
- просп. Оболонский, 52;
- ул. Днепроводская, 1;
- площадь Петропавловская, 2;
- ул. Городская, 2 (Пуща-Водица);
- ул. Ивана Ивашкевича, 5;
- ул. Автозаводская, 99/4;
- ул. Юрия Кондратюка, 2;
- просп. Маршала Рокоссовского, 3/4.
Печерский район
- б-р Дружбы Народов, 25;
- б-р Дружбы Народов, 30/1;
- ул. Большая Васильковская, 107
Подольский район
- ул. Верхний Вал, 16 (локация №1);
- ул. Верхний Вал, 16 (локация №2);
- ул. Верхний Вал, 16 (локация №3);
- ул. Вышгородская, 21/6;
- ул. Вышгородская, 45 (возле магазина "Варус");
- ул. Ивана Выговского, 18;
- ул. Светлицкого, 30/20;
- просп. Василия Порика, 2 (разделительная полоса);
- просп. Василия Порика, 5 (разделительная полоса);
- ул. Натальи Ужвий, 12;
- просп. Правды, 45;
- просп. Правды, 58 (ТЦ "Орнамент");
- просп. Правды, 66 (локация №1);
- просп. Правды, 66 (локация №2);
- просп. Свободы, 2;
- просп. Георгия Гонгаде, 20;
- ул. Кирилловская, 122;
- просп. Правды, 47;
- просп. Правды, 12-А (возле магазина АТБ);
- ул. Светлицкого, 23;
- ул. Тираспольская, 49;
- ул. Межигорская – угол ул. Верхний Вал (распределительная полоса);
- ул. Сергея Данченко, 1;
- просп. Василия Порика, 13;
- просп. Свободы, 28.
Святошинский район
- б-р Кольцова, 13;
- ул. Зодчих, 46;
- ул. Зодчих, 58/2;
- ул. Зодчих, 62;
- ул. Ирпенская, 76-80;
- ул. Семьи Стешенко, 7.
Соломенский район
- ул. Митрополита Василия Липковского, 3;
- б-р Чоколовский, 20;
- б-р Чоколовский, 19-21;
- просп. Воздухофлотский, 18/2;
- ул. Соломенская, 39.
Шевченковский район
- ул. Данила Щербаковского, 56;
- угол улиц Игоря Турчина и Академика Туполева;
- ул. Парково-Сырецкая, 10.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как будут работать в этом году новогодние локации и заявил, что главную елку страны все-таки установят за деньги частного бизнеса.
В Yasno заявили, что в Киеве установят главную новогоднюю елку страны, однако она будет без иллюминаций и гирлянд.
28 ноября мэр Киева Виталий Кличко сказал, что елку все же установят, но новогодних мероприятий и фастфудов в центре столицы не будет.
Киевляне обратились к местным властям с просьбой отменить комендантский час в столице в ночь на 1 января 2023 года. В настоящее время передвижение людей по городу запрещено с 23:00 до 05:00.
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