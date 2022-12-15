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В Киеве начали продажу елок. Локации

15 декабря, 2022 четверг
16:47
Общество

16 декабря в столице начали работу ярмарки по продаже натуральных хвойных деревьев

Об этом информирует Киевский городской совет.

"В столице с сегодняшнего дня начинают работу ярмарки по продаже натуральных хвойных деревьев. Они будут открываться постепенно и работать до 31 декабря", - пишет прессслужба.

Все натуральные елки должны быть чипированы или иметь бирку с информацией о происхождении дерева. В частности, праздничное дерево можно будет приобрести:

Голосеевский район

  • пересечение улиц Владимиро-Лыбидской и Антоновича;
  • ул. Самийла Кошки, 5;
  • ул. Степана Рудницкого, 6-А;
  • ул. Изюмская, 1;
  • ул. Васильковская, 11/11;
  • ул. Васильковская, 8;
  • проул. Руслана Лужевского, 1;
  • ул. Лятошинского, 14 (возле рыночного комплекса Теремки-2);
  • ул. Метрологическая, 19;
  • ул. Академика Заболотного, 48-А (напротив торговой площадки "Феофания").

Дарницкий район

  • ул. Архитектора Вербицкого, 16;
  • ул. Архитектора Вербицкого, 28-30;
  • ул. Бориса Гмыри, 1;
  • ул. Бориса Гмыри, 8;
  • ул. Братства тарасовцев, 9;
  • ул. Елизаветы Чавдар, 1;
  • ул. Елизаветы Чавдар, 2;
  • ул. Елизаветы Чавдар, 13;
  • ул. Здолбуновская, 2;
  • ул. Михаила Драгоманова, 1;
  • ул. Михаила Драгоманова, 14;
  • ул. Елены Пчелки, 2;
  • ул. Александра Мишуги, 2;
  • ул. Александра Мишуги, 4;
  • ул. Михаила Гришко, 8;
  • ул. Срибнокильская, 5;
  • ул. Срибнокильская, 5-Б;
  • ул. Срибнокильская, 13;
  • ул. Ялтинская, 5-А;
  • ул. Ялтинская, 5-Б (заезд с просп. П. Григоренко по просп. Бажана – станция метро «Позняки»);
  • Днепровская набережная (возле ТЦ "Новус");
  • пересечение улиц Ревуцкого и Вишняковской;
  • пересечение ул. Анны Ахматовой и просп. Петра Григоренко;
  • пересечение ул. Тростянецкой и Архитектора Вербицкого (возле ул. Тростянецкой);
  • пересечение улиц Урловской и Анны Ахматовой;
  • просп. Петра Григоренко, 9;
  • просп. Петра Григоренко, 26;
  • просп. Петра Григоренко, 32-Д;
  • просп. Петра Григоренко, 43;
  • Харьковское шоссе, 49;
  • Харьковское шоссе, 57;
  • Харьковское шоссе, 144;
  • ул. Княжий Затон, 10;
  • ул. Тростянецкая, 4/2;
  • ул. Анны Ахматовой, 49.

Деснянский район

  • ул. Теодора Драйзера, 2;
  • ул. Теодора Драйзера, 8;
  • просп. Червоной Калины, 2;
  • просп. Червоной Калины, 6;
  • просп. Червоной Калины, 15;
  • просп. Червоной Калины, 26;
  • просп. Червоной Калины, 40;
  • просп. Червоной Калины, 44;
  • просп. Червоной Калины, 42;
  • просп. Червоной Калины, 60/10;
  • просп. Червоной Калины, 75/2;
  • просп. Червоной Калины, 97;
  • ул. Шолом-Алейхема, 17;
  • ул. Шолом-Алейхема, 10-А;
  • ул. Миропольская, 2;
  • ул. Милославская, 10А;
  • ул. Электротехническая, 2;
  • ул. Электротехническая, 4;
  • ул. Электротехническая, 6;
  • ул. Электротехническая, 8;
  • ул. Радунская, 3;
  • ул. Оноре де Бальзака, 60;
  • ул. Оноре де Бальзака, 94;
  • ул. Радунская, 26/1;
  • просп. Лесной, 16;
  • просп. Лесной, 28/41;
  • просп. Лесной, 39;
  • ул. Милютенко, 34;
  • ул. Миропольская, 2;
  • ул. Николая Закревского, 61/2;
  • ст. м. «Лесная»;
  • ст. м. «Черниговская»;
  • ул. Каштанова, 7;
  • ул. Теодора Драйзера, 4;
  • ул. Теодора Драйзера, 21.

Днепровский район

  • б-р Игоря Шамо, 2/7;
  • ул. Андрея Малышко, 4-А;
  • ул. Ивана Мыколайчука, 9;
  • ул. Миропольская, 25;
  • ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 1/2;
  • ул. Пражская, 1/35;
  • ул. Радужно, 4;
  • ул. Регенераторная, 5-В;
  • ул. Юрия Шумского, 1;
  • просп. Павла Тычины, 7;
  • просп. Соборности, 2/1;
  • просп. Соборности, 4;
  • пересечение ул. Энтузиастов, 37 и б-р Игоря Шамо;
  • пересечение улиц Сулеймана Стальского и Курнатовского;
  • пересечение улиц Ивана Микитенко и Курнатовского.

Оболонский район

  • ул. Вышгородская, 44;
  • ул. Героев Днепра, 30;
  • ул. Героев Днепра, 32;
  • ул. Героев Днепра, 41;
  • ул. Ивана Ивашкевича, 6/8;
  • ул. Александра Архипенко, 6-А;
  • площадь Оболонская, 6 (локация №1);
  • площадь Оболонская, 6 (локация №2);
  • просп. Владимира Ивасюка, 27;
  • просп. Владимира Ивасюка, 46;
  • просп. Минский, 2;
  • просп. Оболонский, 1-Б;
  • просп. Оболонский, 52;
  • ул. Днепроводская, 1;
  • площадь Петропавловская, 2;
  • ул. Городская, 2 (Пуща-Водица);
  • ул. Ивана Ивашкевича, 5;
  • ул. Автозаводская, 99/4;
  • ул. Юрия Кондратюка, 2;
  • просп. Маршала Рокоссовского, 3/4.

Печерский район

  • б-р Дружбы Народов, 25;
  • б-р Дружбы Народов, 30/1;
  • ул. Большая Васильковская, 107

Подольский район

  • ул. Верхний Вал, 16 (локация №1);
  • ул. Верхний Вал, 16 (локация №2);
  • ул. Верхний Вал, 16 (локация №3);
  • ул. Вышгородская, 21/6;
  • ул. Вышгородская, 45 (возле магазина "Варус");
  • ул. Ивана Выговского, 18;
  • ул. Светлицкого, 30/20;
  • просп. Василия Порика, 2 (разделительная полоса);
  • просп. Василия Порика, 5 (разделительная полоса);
  • ул. Натальи Ужвий, 12;
  • просп. Правды, 45;
  • просп. Правды, 58 (ТЦ "Орнамент");
  • просп. Правды, 66 (локация №1);
  • просп. Правды, 66 (локация №2);
  • просп. Свободы, 2;
  • просп. Георгия Гонгаде, 20;
  • ул. Кирилловская, 122;
  • просп. Правды, 47;
  • просп. Правды, 12-А (возле магазина АТБ);
  • ул. Светлицкого, 23;
  • ул. Тираспольская, 49;
  • ул. Межигорская – угол ул. Верхний Вал (распределительная полоса);
  • ул. Сергея Данченко, 1;
  • просп. Василия Порика, 13;
  • просп. Свободы, 28.

Святошинский район

  • б-р Кольцова, 13;
  • ул. Зодчих, 46;
  • ул. Зодчих, 58/2;
  • ул. Зодчих, 62;
  • ул. Ирпенская, 76-80;
  • ул. Семьи Стешенко, 7.

Соломенский район

  • ул. Митрополита Василия Липковского, 3;
  • б-р Чоколовский, 20;
  • б-р Чоколовский, 19-21;
  • просп. Воздухофлотский, 18/2;
  • ул. Соломенская, 39.

Шевченковский район

  • ул. Данила Щербаковского, 56;
  • угол улиц Игоря Турчина и Академика Туполева;
  • ул. Парково-Сырецкая, 10.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как будут работать в этом году новогодние локации и заявил, что главную елку страны все-таки установят за деньги частного бизнеса.

В Yasno заявили, что в Киеве установят главную новогоднюю елку страны, однако она будет без иллюминаций и гирлянд.

28 ноября мэр Киева Виталий Кличко сказал, что елку все же установят, но новогодних мероприятий и фастфудов в центре столицы не будет.

Киевляне обратились к местным властям с просьбой отменить комендантский час в столице в ночь на 1 января 2023 года. В настоящее время передвижение людей по городу запрещено с 23:00 до 05:00.

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