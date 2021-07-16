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В Киеве начали подготовку к третьей волне COVID-пандемии

16 июля, 2021 пятница
17:56
Общество

Власть Киева начала подготовку к новой волне пандемии коронавируса. Могут ввести пропуска на общественный транспорт в случае нового локдауна

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Киев начинает готовиться к третьей волне эпидемии острой респираторной болезни СOVID-19, говорится в протоколе №10 заседания штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

В КГГА отметили необходимость проработать вопрос увеличения количества реаниматологических коек в столичных больницах, определенных для приема больных с подозрением на коронавирус.

"Учитывая ситуацию с заболеваемостью в мире и, в частности, в соседних странах, Киев уже принимает необходимые управленческие решения. Сейчас - период отпусков, и украинцы путешествуют и внутри страны, и за границу. Конечно, во время путешествий риск заразиться увеличивается. К тому же, инфекционисты говорят о высокой контагиозности нового штамма вируса. Поэтому сегодня мы уже готовим госпитальные базы для приема больных коронавирусной болезнью. Подготовка прежде всего предусматривает обеспечение кислородом медицинских кроватей, средствами защиты - медицинского персонала, медикаментами - пациентов ", - заявил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

Согласно протоколу руководители больниц города, включенных во вторую волну госпитальных баз приема больных СOVID-19, должны подготовить медицинские учреждения для приема больных во время третьей волны эпидемии. В частности, обеспечить подключение коек к кислороду, закупить необходимые медикаменты и средства индивидуальной защиты.

Власти города планируют вернуть пропуска на общественный транспорт в случае нового локдауна, но на этот раз они будут не бумажными.

"Одним из важных и действенных факторов в противодействии распространению болезни является избежание больших скоплений людей, а значит - ограничение работы общественного транспорта. Для того, чтобы обеспечить жизнедеятельность столицы, в ближайшее время предприятия критической инфраструктуры должны предоставить информацию о необходимом количестве пропусков. На этот раз мы планируем ввести электронные пропуска. Таким образом мы персонализируем пропуска, чтобы ими могли воспользоваться только киевляне, которые работают на предприятиях критической инфраструктуры ", - отметил Поворозник.

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