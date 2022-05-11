В Киеве начали планово отключать горячую воду
В Киеве с 10 мая будут планово выключать горячую воду для гидравлических испытаний
Об этом сообщили в КГГА .
"С 10 мая в Киеве начались гидравлические испытания теплосетей. Испытывать сети будут поэтапно во всех районах столицы", – заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
Выключать горячую воду уже начали на сетях от теплоисточников в Голосеевском, Святошинском, Шевченковском, Оболонском и Дарницком районах. На гидравлические испытания и ремонт поврежденных сетей следует потратить по две недели. К этому времени горячие поставки приостановили.
"Гидравлические испытания необходимы для выявления и своевременного устранения "слабых" мест трубопроводов. Это важный этап подготовки теплосетей к погрузке в отопительный период", - отметили в КГГА.
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