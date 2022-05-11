В Киеве начали планово отключать горячую воду

Об этом сообщили в КГГА .

"С 10 мая в Киеве начались гидравлические испытания теплосетей. Испытывать сети будут поэтапно во всех районах столицы", – заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Выключать горячую воду уже начали на сетях от теплоисточников в Голосеевском, Святошинском, Шевченковском, Оболонском и Дарницком районах. На гидравлические испытания и ремонт поврежденных сетей следует потратить по две недели. К этому времени горячие поставки приостановили.

"Гидравлические испытания необходимы для выявления и своевременного устранения "слабых" мест трубопроводов. Это важный этап подготовки теплосетей к погрузке в отопительный период", - отметили в КГГА.

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