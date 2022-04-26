В Киеве начали демонтаж скульптуры в честь дружбы России и Украины

Об этом сообщает городской голова Киева Виталий Кличко.



По предварительным данным, в столице начат снос скульптуры двух рабочих, установленной в 1982 году в "ознаменование воссоединения Украины с Россией". Работы планируют завершить до конца дня.



"8 метров металла так называемой "дружбы двух народов" демонтируем. И что символично – когда скульптуру пытались поднять краном, отпала голова у российского рабочего", – пишет Кличко. Другую скульптурную композицию, установленную рядом, собираются разобрать позже. Кроме того, арку из титановых листов собираются переименовать и подсветить цветами украинского флага.



"Старые символы приобретают новое значение!" – комментирует мэр.



Кличко также сообщает, что сегодня он подписал и подал Киевсовету проект решения о переименовании арки в Арку свободы украинского народа.



Всего в Киеве планируется демонтировать еще около 60 памятников, барельефов и знаков, связанных с СССР и Россией. Кроме того, на переименование составлен список более 460 улиц и инфраструктурных объектов. Сам список обнародован на сайте КГГА. До 1 мая пройдет его обсуждение с киевлянами.



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