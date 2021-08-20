В Киеве началась запись на прививку второй дозой вакцины Moderna
В столице стал доступен онлайн-запись на прививки второй дозой препарата Moderna. Ревакцинацию можно пройти киевском МВЦ, а также в ряде медучреждений
Об этом сообщает портал Helsi.
"Открыто онлайн-запись для прививки второй дозой вакцины Moderna в Киеве для всех", - говорится в сообщении.
Указано, что в Центре вакцинации в Международном выставочном центре (МВЦ) вторую дозу препарата можно будет получить с 25 августа по 5 сентября.
Также ревакцинация доступна для желающих и в медицинских учреждениях столицы.
В сервисе отмечают, что записаться на прививку можно только в случае необходимости второй дозы вакцины Moderna.
"Медучреждение скорее всего откажет в прививке этой вакциной, если вы запишетесь и придете получить первую дозу", - добавляют в Helsi.
Однако киевлянам будут доступны одна из 3-х других вакцин, которые будут в наличии в том или ином медучреждении.
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