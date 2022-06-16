В Киеве началась встреча Зеленского с лидерами Франции, Германии, Италии и Румынии
В столице началась встреча президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и премьер-министра Италии Марио Драги с президентом Украины Владимиром Зеленским
Об этом информирует немецкое издательство Bild .
"Европейские лидеры после посещения Ирпеня вернулись в Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудить поставки оружия и возможное вступление Украины в ЕС", - говорится в сообщении.
Кроме того, французский телеканал BFMTV сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский встретил европейских лидеров, в частности президента Франции Эммануэля Макрона в Мариинском дворце.
- Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Украину спецпоездом.
- Чуть позже отдельно в столицу Украины приехал и президент Румынии Клаус Иоганнис.
- Эмманюэль Макрон вместе с Олафом Шольцом, Марио Драги и Клаусом Иоганнисом посетили Ирпень в рамках визита в Украину.
- Клаус Иоганнис прибыл в Украину 16 июня.
- Также спецпоездом в Киев прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги. Главы европейских государств вместе посетили Ирпень.
- Россияне не должны избежать ответственности за военные преступления, совершенные на территории Украины, - подчеркнул президент Румынии Клаус Иоганнис.
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