Об этом информирует немецкое издательство Bild .

"Европейские лидеры после посещения Ирпеня вернулись в Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудить поставки оружия и возможное вступление Украины в ЕС", - говорится в сообщении.

Кроме того, французский телеканал BFMTV сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский встретил европейских лидеров, в частности президента Франции Эммануэля Макрона в Мариинском дворце.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Украину спецпоездом.

Чуть позже отдельно в столицу Украины приехал и президент Румынии Клаус Иоганнис.

Эмманюэль Макрон вместе с Олафом Шольцом, Марио Драги и Клаусом Иоганнисом посетили Ирпень в рамках визита в Украину.

Клаус Иоганнис прибыл в Украину 16 июня.

Также спецпоездом в Киев прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги. Главы европейских государств вместе посетили Ирпень.

Россияне не должны избежать ответственности за военные преступления, совершенные на территории Украины, - подчеркнул президент Румынии Клаус Иоганнис.

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