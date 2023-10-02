В Киеве началась встреча министров иностранных дел стран ЕС – первая за пределами Евросоюза

Об этом сообщил главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель.

"Сегодня я собираю министров иностранных дел ЕС в Киеве на первую в истории встречу всех 27 государств-членов за пределами ЕС. Будущее Украины в ЕС", - написал он в своем Twitter (X).

Как пишет Euractiv, основная цель проведения встречи министров иностранных дел ЕС в Киеве — демонстрация поддержки Украины.

"Наша поддержка не зависит от того, как будет продолжаться война в ближайшие дни и недели. Давайте посмотрим, что произойдет в США, но со своей стороны мы продолжим увеличивать нашу поддержку. Мы должны обеспечить постоянную и структурную помощь, потому что мы столкнулись с экзистенциальной угрозой для Европы", - заявил Боррель перед заседанием.



Как сообщает Euractiv, среди тем повестки дня встречи представителей МИД Евросоюза будут интеграция Украины в ЕС, демонстрация поддержки, поскольку страна оказалась на критической фазе своего контрнаступления против России, а также подведение итогов некоторых критических мер, таких как военная помощь и дальнейшее усиление санкций против РФ .

На полях мероприятия главы МИД ЕС встретятся с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и президентом Владимиром Зеленским.

"Мы ожидаем, что во время переговоров в Киеве министры иностранных дел проведут содержательную дискуссию по обязательствам в сфере безопасности", – сказал представитель ЕС.