В Киеве началась встреча министров иностранных дел стран ЕС – первая за пределами Евросоюза
В понедельник, 2 октября, в столице Украины началась неформальная встреча министров Европейского Союза по иностранным делам, которая является первой в истории вне ЕС
Об этом сообщил главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель.
"Сегодня я собираю министров иностранных дел ЕС в Киеве на первую в истории встречу всех 27 государств-членов за пределами ЕС. Будущее Украины в ЕС", - написал он в своем Twitter (X).
Как пишет Euractiv, основная цель проведения встречи министров иностранных дел ЕС в Киеве — демонстрация поддержки Украины.
"Наша поддержка не зависит от того, как будет продолжаться война в ближайшие дни и недели. Давайте посмотрим, что произойдет в США, но со своей стороны мы продолжим увеличивать нашу поддержку. Мы должны обеспечить постоянную и структурную помощь, потому что мы столкнулись с экзистенциальной угрозой для Европы", - заявил Боррель перед заседанием.
Как сообщает Euractiv, среди тем повестки дня встречи представителей МИД Евросоюза будут интеграция Украины в ЕС, демонстрация поддержки, поскольку страна оказалась на критической фазе своего контрнаступления против России, а также подведение итогов некоторых критических мер, таких как военная помощь и дальнейшее усиление санкций против РФ .
На полях мероприятия главы МИД ЕС встретятся с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и президентом Владимиром Зеленским.
"Мы ожидаем, что во время переговоров в Киеве министры иностранных дел проведут содержательную дискуссию по обязательствам в сфере безопасности", – сказал представитель ЕС.
- После неанонсированного визита в Одессу Жозеп Боррель прибыл в Киев. В День защитников и защитниц Украины, 1 октября, Высокий представитель Евросоюза вместе с президентом Владимиром Зеленским принял участие в мероприятиях по оказанию почестей защитников.
- Кроме того, Боррель заявил , что поддержка Украины от ЕС в сфере обороны составила €25 млрд, а общая сумма помощи, включая военную, гражданскую и гуманитарную, составляет €85 млрд.
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