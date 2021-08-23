В Киеве началась "Крымская платформа". ПРЯМОЙ ЭФИР

Об этом сообщает Еспресо.TV.



В КВЦ "Парковый" прибыли участники "Крымской платформы".



"Крымская платформа" - дипломатическая инициатива Украины, которая предусматривает международный координационный механизм для защиты прав человека в Крыму и содействие деоккупации полуострова.



45 стран и международных организаций представлены на саммите.



Она будет работать на нескольких уровнях. Первый - высший политический уровень, к нему присоединятся главы иностранных государств и правительств. Второй - уровень руководителей МИД и Минобороны. Третий - межпарламентский уровень. Четвертый - уровень неправительственных экспертов.

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