В Киеве началась "Крымская платформа". ПРЯМОЙ ЭФИР
В Киеве начался первый саммит "Крымской платформы" - инициативы по деоккупации полуострова
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В КВЦ "Парковый" прибыли участники "Крымской платформы".
"Крымская платформа" - дипломатическая инициатива Украины, которая предусматривает международный координационный механизм для защиты прав человека в Крыму и содействие деоккупации полуострова.
45 стран и международных организаций представлены на саммите.
Она будет работать на нескольких уровнях. Первый - высший политический уровень, к нему присоединятся главы иностранных государств и правительств. Второй - уровень руководителей МИД и Минобороны. Третий - межпарламентский уровень. Четвертый - уровень неправительственных экспертов.
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