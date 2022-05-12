В Киеве наблюдаются перебои с электричеством. ДТЭК объяснила аварии обрывами линий из-за ветра
В Киевской области сильные порывы ветра, поваленные деревья обрывают линии электропередач, что приводит к перебоям с электроснабжением
Причины такой ситуации объяснили у оператора киевских электросетей ДТЭК.
"В связи с погодными условиями в Киевской области наблюдается большое количество обрывов на электролиниях из-за падения деревьев", - отметили у оператора.
В пабликах отмечают , что электричество пропало в Подольском и Святошинском районах, а также в Дарнице и на Троенщине.
Другие киевляне отмечают, что в городе перепады с напряжением. Также наблюдаются пыльные бури и запах гари.
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