В Киеве наблюдаются перебои с электричеством. ДТЭК объяснила аварии обрывами линий из-за ветра

Причины такой ситуации объяснили у оператора киевских электросетей ДТЭК.

"В связи с погодными условиями в Киевской области наблюдается большое количество обрывов на электролиниях из-за падения деревьев", - отметили у оператора.

В пабликах отмечают , что электричество пропало в Подольском и Святошинском районах, а также в Дарнице и на Троенщине.

Другие киевляне отмечают, что в городе перепады с напряжением. Также наблюдаются пыльные бури и запах гари.