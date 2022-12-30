Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

"На Центральном железнодорожном вокзале Киева состоится уникальный концерт Олега Скрипки и его группы "Вопли Видоплясова". Приходите, вместе потанцуем и споем, в частности под хит "Город Херсон", - говорится в сообщении.

Начало концерта запланировано на 19:00.

Ранее сообщалось о рождественском концерте на Центральном вокзале Киева с участием группы "Щука-Рыба".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb