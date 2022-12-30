В Киеве на железнодорожном вокзале выступят Олег Скрипка и Вопли Видоплясова
В пятницу, 30 декабря, в Киеве на Центральном железнодорожном вокзале состоится концерт группы "Вопли Видоплясова"
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
"На Центральном железнодорожном вокзале Киева состоится уникальный концерт Олега Скрипки и его группы "Вопли Видоплясова". Приходите, вместе потанцуем и споем, в частности под хит "Город Херсон", - говорится в сообщении.
Начало концерта запланировано на 19:00.
Ранее сообщалось о рождественском концерте на Центральном вокзале Киева с участием группы "Щука-Рыба".
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