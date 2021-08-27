В Киеве на Южном мосту в результате двух ДТП затруднено движение
В Киеве вечером пятницы, 27 августа, произошло два ДТП на Южном мосту
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.
"Два ДТП произошли одновременно на Южном мосту. Движение существенно затруднено в направлении правого берега", - говорится в повдиомленни.
В Патрульной полиции не сообщили подробностей автомобильных аварий.
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