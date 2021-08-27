В Киеве на Южном мосту в результате двух ДТП затруднено движение

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

"Два ДТП произошли одновременно на Южном мосту. Движение существенно затруднено в направлении правого берега", - говорится в повдиомленни.

В Патрульной полиции не сообщили подробностей автомобильных аварий.