В Киеве на выходных ограничат движение транспорта: какие улицы перекроют
24 и 25 июля на улицах Киева будет ограничено транспортное движение из-за спортивных соревнований "70.3 Триатлон Кубок Киева 2021"
Об этом передает КГГА.
"24-25 июля состоятся массовые спортивные соревнования "70.3 Триатлон Кубок Киева 2021". Инициатором проведения мероприятия выступила общественная организация "Беговая Украина", - говорится в сообщении.
Спортивные соревнования продлятся два дня: 24 июля, в субботу, на Трухановом острове состоится Hoka забег 5 км и детские старты, а 25 июля, в воскресенье - индивидуальный заплыв на 1,9 км и триатлонний старт на дистанции 70.3, включающий этап плавания ( 1900 м), этап велогонки (90 км) и этап бега (21 км).
Как сообщают организаторы, в связи с соревнованиями, ограничивать движение транспорта.
График перекрытия улиц 24-25 июля 2021:
Контрактовая площадь - с 5:00 24 июля до 22:00 25 июля;
ул. Петра Сагайдачного (от Контрактовой площади до ул. Андреевской) - с 05:00 24 июля до 22:00 25 июля;
Почтовая площадь (причал № 2-10) - с 5:00 24 июля до 22:00 25 июля.
График перекрытия улиц 24 июля 2021:
ул. Трухановская - с 16:00 до 20:00.
График перекрытия улиц 25 июля 2021:
ул. Трухановская - с 7:00 до 15:30;
ул. Петра Сагайдачного - с 07:00 до 15:30;
Боричев спуск - с 07:00 до 15:30;
Владимирский спуск (в направлении Почтовой площади) - с 07:00 до 15:30;
ул. Набережно-Крещатицкая (в направлении Гаванского моста) - с 07:00 до 13:30;
Гаванский мост (в направлении Северного моста) - с 07:00 до 13:30;
ул. Набережно-Рыбальская (в направлении Северного моста) - с 07:00 до 13:30;
Набережное шоссе (в направлении Гаванского моста) - с 07:00 до 13:30;
поворот с моста Метро на Набережное шоссе (в сторону Подола) - 07:00 до 13:30;
поворот с моста Патона на Набережное шоссе (в сторону Подола) - 07:00 до 13:30;
поворот с ул. Электриков на ул. Набережно-Рыбальскую - с 07:00 до 13:30.
Движение на Набережном шоссе в сторону ст. м. "Выдубичи", движение на ул. Набережно-Рыбальской и Гаванском мосту в сторону ул. Нижний и Верхний Вал ограничено не будет. Движение в этих направлениях будет открыто в обычном режиме.
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