В Киеве на время военного положения запрещено посещать леса и заезжать в них, - КГГА
В Киеве для предотвращения пожаров запретили посещать леса в период военного положения
Об этом заявили в КГГА .
"В Киеве на период действия военного положения запрещено посещение лесов, а также въезд в них транспортных средств и другой техники", - отметили в городской администрации.
Запрет введен, в частности, для предупреждения пожаров и минимизации их последствий.
Также в КГГА напомнили о штрафе за сжигание сухостоя.
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