В Киеве на время военного положения запрещено посещать леса и заезжать в них, - КГГА

Об этом заявили в КГГА .



"В Киеве на период действия военного положения запрещено посещение лесов, а также въезд в них транспортных средств и другой техники", - отметили в городской администрации.



Запрет введен, в частности, для предупреждения пожаров и минимизации их последствий.



Также в КГГА напомнили о штрафе за сжигание сухостоя.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb