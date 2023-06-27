В Киеве на время летних каникул проезд для школьников будет платным

Об этом пишет КГГА .

Горсовет объясняет, что бесплатный проезд и проезд с частичной оплатой предоставляется учащимся среднего образования Киева только в период учебного года и годового оценивания – с 1 сентября по 1 июля следующего года.

Также, согласно решению Киевсовета, с 1 июля по 31 августа за проезд в городском общественном транспорте на общих основаниях должны платить курсанты высших военных учебных заведений города Киева.

Отмечается, чтобы приобрести проездной билет со скидкой в 75% через приложение "Киев Цифровой", необходимо добавить ученический билет к аккаунту, введя номер ученического и пин-код. После этого нужно нажать "Купить проездной".

При пополнении через терминал самообслуживания нужно ввести номер ученического, расположенный под штрих-кодом или вставить карту в картридер, выбрать необходимый проездной и нажать "Пополнить".

В сообщении также говорится, что для ученических билетов будет применен льготный тариф на проездные, действующие в пределах месяца или второй половины месяца. В случае покупки одноразовых поездок для учащихся скидка не будет действовать.