В Киеве на время летних каникул проезд для школьников будет платным
В Киеве проезд для учащихся средней школы с 1 июля по 31 августа будет платным, скидка на проездные на период летних каникул составит 75%
Об этом пишет КГГА .
Горсовет объясняет, что бесплатный проезд и проезд с частичной оплатой предоставляется учащимся среднего образования Киева только в период учебного года и годового оценивания – с 1 сентября по 1 июля следующего года.
Также, согласно решению Киевсовета, с 1 июля по 31 августа за проезд в городском общественном транспорте на общих основаниях должны платить курсанты высших военных учебных заведений города Киева.
Отмечается, чтобы приобрести проездной билет со скидкой в 75% через приложение "Киев Цифровой", необходимо добавить ученический билет к аккаунту, введя номер ученического и пин-код. После этого нужно нажать "Купить проездной".
При пополнении через терминал самообслуживания нужно ввести номер ученического, расположенный под штрих-кодом или вставить карту в картридер, выбрать необходимый проездной и нажать "Пополнить".
В сообщении также говорится, что для ученических билетов будет применен льготный тариф на проездные, действующие в пределах месяца или второй половины месяца. В случае покупки одноразовых поездок для учащихся скидка не будет действовать.
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