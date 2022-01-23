В Киеве на Владимирском спуске Citroen врезался в такси

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Как удалось узнать Часовым Эспрессо, водитель такси Skoda Fabia с пассажиркой поднимался в направлении Европейской площади в своей полосе, как неожиданно в него въехало ехавшее навстречу авто Citroen C3.

По словам водитель Citroen, на скользкой мостовой она потеряла управление и авто начало крутить, вследствие чего и произошло столкновение.

Водители такси вызвали скорую. Прошло без госпитализации.











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