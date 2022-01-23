В Киеве на входе в больницу застрелился мужчина

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Инцидент произошел в Дарницком районе Киева на входе в больницу.

По предварительной информации, мужчина на крыльце достал огнестрельное оружие и застрелился.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.











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