В Киеве на улице стреляли в мужчину, полиция проводит спецоперацию

Об этом сообщили в Нацполиции.



Инцидент произошел по ул. Мелитополь. Неизвестный из автомобиля выстрелил в мужчину.



На место происшествия прибыли медики, которые оказывают пострадавшему медицинскую помощь.



Для розыска и задержания злоумышленника полиция проводит специальную операцию.

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