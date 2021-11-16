В Киеве на улице стреляли в мужчину, полиция проводит спецоперацию
Во вторник, 16 ноября, в Святошинском районе Киева неизвестный выстрелил в мужчину
Об этом сообщили в Нацполиции.
Инцидент произошел по ул. Мелитополь. Неизвестный из автомобиля выстрелил в мужчину.
На место происшествия прибыли медики, которые оказывают пострадавшему медицинскую помощь.
Для розыска и задержания злоумышленника полиция проводит специальную операцию.
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