В Киеве на улице Грушевского столкнулись две легковушки
В понедельник, 24 января, в Печерском районе, на улице Грушевского не разминулись два автомобиля Citroen
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
Как рассказал репортерам водитель автомобиля Citroen C3 Picasso, он двигался по Грушевского в направлении Европейской площади, заканчивал проезд перекрестка, когда водитель встречного Citroen C4 решил повернуть налево.
Водитель Citroen C3 Picasso воспользовался ремнем безопасности и помощь ему не понадобилась.
- Напомним, в Киеве водитель слетел с дороги, снес дорожный знак и два дерева.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.34
Покупка 28.34Продажа 28.66
-
EUR
Покупка 31.97Продажа 32.46
- Актуальное
- Важное