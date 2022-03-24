В Киеве на Центральном железнодорожном вокзале появился центр кардиопомощи, - Укрзалізниця

Об этом сообщила Укрзализныця .



"На Центральном железнодорожном вокзале столицы сегодня появился центр кардиопомощи", - заявили в УЗ.



Кардиологи института Амосова начали предоставлять пассажирам консультации, проводить осмотры, делать кардиограммы, эхо-исследования сердца и аритмологию.



Все процедуры выполняются бесплатно в медпункте вокзала, вход в который расположен на восточной стороне 1 перрона.

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