В Киеве на Троещине легковушка вылетела в кювет и перевернулась несколько раз, водитель погиб

Об этом сообщают "ВартовиЕспресо" .



По имеющимся данным, водитель не справился с управлением, налетел на бордюрный камень, снес отбойник и вылетел в кювет. Автомобиль несколько раз перевернулся и в конце остановился в лесополосе.



Водители, которые проезжали мимо, побежали на помощь и вытащили из машины мужчину 1997 г.р. и перенесли его к обочине дороги, чтобы оказать медицинскую помощь. Однако медики "скорой", которые приехали на вызов, смогли лишь констатировать смерть мужчины.























