В Киеве на Троещине легковушка вылетела в кювет и перевернулась несколько раз, водитель погиб
В ночь на 1 октября в Киеве на выезде с ул. Оноре де Бальзака до проспекта Романа Шухевича произошло смертельное ДТП с участием легковушки Mini Cooper
Об этом сообщают "ВартовиЕспресо" .
По имеющимся данным, водитель не справился с управлением, налетел на бордюрный камень, снес отбойник и вылетел в кювет. Автомобиль несколько раз перевернулся и в конце остановился в лесополосе.
Водители, которые проезжали мимо, побежали на помощь и вытащили из машины мужчину 1997 г.р. и перенесли его к обочине дороги, чтобы оказать медицинскую помощь. Однако медики "скорой", которые приехали на вызов, смогли лишь констатировать смерть мужчины.
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