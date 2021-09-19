В Киеве на трамвайных рельсах перекинулось такси, пострадали водитель и пассажирка
В Подольском районе столицы произошло ДТП с автомобилем такси, в результате чего пострадал водитель и пассажирка
Об этом сообщают Стражи.Еспресо.
Как удалось узнать Стражам.Еспресо, по словам свидетелей, таксист на автомобиле Citroen C Elysee двигался по улице Кирилловской в направлении центра.
На трамвайных рельсах он не справился с управлением, автомобиль занесло и выбросило с дороги. На зеленой зоне Citroen зацепил пень, а потом на склоне перевернулся на крышу.
В результате ДТП пострадал сам таксист и его пассажирка. Их с травмами разной степени тяжести медики скорой забрали в больницу.
На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.
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