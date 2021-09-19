В Киеве на трамвайных рельсах перекинулось такси, пострадали водитель и пассажирка

Об этом сообщают Стражи.Еспресо.

Как удалось узнать Стражам.Еспресо, по словам свидетелей, таксист на автомобиле Citroen C Elysee двигался по улице Кирилловской в направлении центра.

На трамвайных рельсах он не справился с управлением, автомобиль занесло и выбросило с дороги. На зеленой зоне Citroen зацепил пень, а потом на склоне перевернулся на крышу.

В результате ДТП пострадал сам таксист и его пассажирка. Их с травмами разной степени тяжести медики скорой забрали в больницу.

На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb