В Киеве на строительстве мужчина упал с высоты в подвал
В Киеве сегодня днем на стройке на территории Речного порта мужчина упал с высоты четырех метров в подвальное помещение
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС .
"На место происшествия немедленно прибыли спасатели. По прибытии было установлено, что на территории Речного порта 36-летний работник ремонтной бригады упал и находится в подвальном помещении в бессознательном состоянии". - говорится в сообщении.
Спасатели с помощью веревки и медицинских носилок подняли пострадавшего строителя на поверхность и передали медикам. Мужчину госпитализировали с предварительным диагнозом черепно-мозговая травма.
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