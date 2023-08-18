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В Киеве на стенах Гидрометеорологического центра появился 3D мурал

18 августа, 2023 пятница
20:22
Культура

На территории столичного ГМЦ появилась 3D стенопись, посвященная работе гидрометеорологов и украинским защитникам. Мурал показывает важность прогнозирования погоды для безопасности и мониторинга ситуации в зоне конфликта

Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр.

"Произведение искусства, украшающее стены центра, стало символом благодарности военным и важности работы гидрометеорологов в Украине, особенно в условиях военного времени, когда гидрометеорологическая служба не прекращала свою круглосуточную работу ни на минуту, несмотря на полномасштабное вторжение", - пишут в пресс-службе.

Как сообщается, эта стенопись отражает деятельность гидрометеорологов, уважение и благодарность украинским защитникам за преданность, несгибаемый дух, обеспечивающий жизнь и дающий надежду.

"Также он освещает уникальный подход и открытое сердце наших военных к природе. Использование нашими военными стальных "птичек" символизирует высокий уровень аэроразведки, которая играет важную роль в обеспечении безопасности, реализации мониторинга и координации различных усилий; и эффективнее всего может все это выполнять именно при условии качественного прогнозирования", - отмечают в ГМЦ.

В Гидрометеорологическом центре подчеркивают, что важнейшим элементом стенописи является изображение воина в мирное время на поле подсолнухов внутри прибора, который измеряет продолжительность солнечного сияния - гелиографа: "Эта символика воплощает веру в спокойное мирное будущее, когда "украинское солнце" снова взойдёт время окончания войны и мы будем снова наслаждаться небом без угроз".

Мурал создал художник Алекс Максев при поддержке организации Street Art Cities, стремящейся сохранить, отследить и распространить уличное искусство по всему миру.

  • 12 июля стало известно, что художник из Мексики Роберто Маркес создаст серию муралов у Ирпенской детской школы искусств имени М. Вериковского. Присоединиться к работе могут все желающие.
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