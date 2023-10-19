В Киеве на станциях метро проведут тренинги по медицинской помощи. Список локаций
На 12 станциях столичного метро в пятницу, 20 октября, для всех желающих проведут тренинги по медицинской помощи
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
Навыкам медицинской помощи будут обучать опытные специалисты и инструкторы Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Они расскажут и покажут, как провести первичную оценку состояния пострадавшего, помочь при массивном кровотечении, нарушении проходимости дыхательных путей, остановке кровообращения, термических ожогах.
Тренинги будут продолжаться с 13:00 до 17:00.
На каких станциях будут проходить тренинги
На станциях красной линии:
- "Шулявская" (промежуточный вестибюль);
- "Университет" (промежуточный вестибюль);
- "Театральная" (переход);
- "Арсенальная" (промежуточный вестибюль).
На станциях синей линии в вестибюлях, перед турникетами :
- "Олимпийская";
- "Дворец "Украина";
- "Площадь Украинских Героев";
- "Героев Днепра".
На станциях зеленой линии:
- "Дорогожичи" (промежуточный вестибюль);
- "Зверинецкая" (переход);
- "Печерская" (промежуточный вестибюль);
- "Позняки" (балкон над платформой).
Ранее украинские волонтеры создали приложение TacticMedAid, которое позволяет научиться оказывать первую медицинскую помощь. TacticMedAid может работать без веба.
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