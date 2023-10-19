В Киеве на станциях метро проведут тренинги по медицинской помощи. Список локаций

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Навыкам медицинской помощи будут обучать опытные специалисты и инструкторы Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Они расскажут и покажут, как провести первичную оценку состояния пострадавшего, помочь при массивном кровотечении, нарушении проходимости дыхательных путей, остановке кровообращения, термических ожогах.

Тренинги будут продолжаться с 13:00 до 17:00.

На каких станциях будут проходить тренинги

На станциях красной линии:

"Шулявская" (промежуточный вестибюль);

"Университет" (промежуточный вестибюль);

"Театральная" (переход);

"Арсенальная" (промежуточный вестибюль).

На станциях синей линии в вестибюлях, перед турникетами :

"Олимпийская";

"Дворец "Украина";

"Площадь Украинских Героев";

"Героев Днепра".

На станциях зеленой линии:

"Дорогожичи" (промежуточный вестибюль);

"Зверинецкая" (переход);

"Печерская" (промежуточный вестибюль);

"Позняки" (балкон над платформой).

Ранее украинские волонтеры создали приложение TacticMedAid, которое позволяет научиться оказывать первую медицинскую помощь. TacticMedAid может работать без веба.