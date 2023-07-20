Об этом говорится на сайте КП "Киевский метрополитен".

На информационных стендах выставки размещены фотографии первых дней полномасштабного вторжения и представлена хронология событий российского нападения на Украину. Кроме того, организаторы проводят исторические параллели с февраля 2014 года, когда продолжалась Революция Достоинства.

Фото: kyivcity.gov.ua

"Цель проекта – рассказать о начале полномасштабного вторжения России на территорию Украины, о героической борьбе наших защитников и единстве всего народа ради общей победы. Также организаторы выставки акцентируют внимание на современном этапе становления украинской нации и закаливании ее характера", - говорится в сообщении.

Фото: kyivcity.gov.ua

Выставка продлится до 19 августа. В дальнейшем ее планируют провести в учебных заведениях.

Фото: kyivcity.gov.ua

Фото: kyivcity.gov.ua

Организатором выставки выступил Центр исследований военной истории Вооруженных сил Украины. До этого ее представили в Украинском институте национальной памяти и Музее Революции Достоинства.