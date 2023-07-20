В Киеве на станции метро открыли выставку "Февраль: Грани Несокрушимости"
В киевском метро на станции "Золотые ворота" открылась выставка "Февраль: Грани Несокрушимости" с информационными стендами и фотографиями первых дней полномасштабного вторжения
Об этом говорится на сайте КП "Киевский метрополитен".
На информационных стендах выставки размещены фотографии первых дней полномасштабного вторжения и представлена хронология событий российского нападения на Украину. Кроме того, организаторы проводят исторические параллели с февраля 2014 года, когда продолжалась Революция Достоинства.
Фото: kyivcity.gov.ua"Цель проекта – рассказать о начале полномасштабного вторжения России на территорию Украины, о героической борьбе наших защитников и единстве всего народа ради общей победы. Также организаторы выставки акцентируют внимание на современном этапе становления украинской нации и закаливании ее характера", - говорится в сообщении.
Фото: kyivcity.gov.ua
Выставка продлится до 19 августа. В дальнейшем ее планируют провести в учебных заведениях.
Фото: kyivcity.gov.ua
Фото: kyivcity.gov.ua
Организатором выставки выступил Центр исследований военной истории Вооруженных сил Украины. До этого ее представили в Украинском институте национальной памяти и Музее Революции Достоинства.
- 12 июля в Гамбурге открыли выставку "Следующая станция – Украина". Она показывает жизнь киевского метро во время бомбежек.
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