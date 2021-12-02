В Киеве на станции метро "Дворец Украина" под поезд попал пассажир: движение восстановлено

Об этом КГГА написала в Telegram.



На синей линии метро поезда двигались от станции "Героев Днепра" до "Олимпийской", от "Васильковской" до "Теремки" из-за попадания пассажира под поезд.



Впоследствии КГГА сообщила, что движение поездов возобновлено, метро работает в обычном режиме.





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