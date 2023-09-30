В Киеве на Шулявке во время реконструкции упал путепровод

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Причины чрезвычайной ситуации, произошедшей при монтаже Дегтяровского путепровода, выясняют специалисты, прибывшие на место вместе с аварийно-спасательными службами.

КГГА отмечает, что, по предварительной информации, жертв и пострадавших нет.