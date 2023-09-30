В Киеве на Шулявке во время реконструкции упал путепровод
На столичной улице Александра Довженко во время реконструкции Дегтяровского путепровода обрушились бетонные балки
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
Причины чрезвычайной ситуации, произошедшей при монтаже Дегтяровского путепровода, выясняют специалисты, прибывшие на место вместе с аварийно-спасательными службами.
КГГА отмечает, что, по предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
- Под зданиями городских администраций Киева и Одессы в субботу, 30 сентября, снова собрались протестующие с требованиями к власти заложить в бюджет средства на нужды армии и отложить тендеры на брусчатку.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.37 Покупка 37.37Продажа 38.12
- EUR Покупка 39.81Продажа 40.81
- Актуальное
- Важное