В Киеве на шести станциях метро ограничат работу касс
В Киеве на станциях метро "Житомирская", "Нивки", "Почайна", "Ипподром", "Харьковская" и "Бориспольская" утром и вечером не будут работать кассы
Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.
"В вечерние и утренние часы вестибюли шести станций метро будут работать в автоматизированном режиме", - говорится в сообщении.
Это касается станций "Житомирская" (вест. №1), "Нивки" (вест. №2), "Почайна" (вест. №2), "Ипподром" (вест. №1), "Харьковская" (вест. №2) 1) и "Бориспольская" (вест. №2).
Приобрести разовые qr-билеты и пополнить транспортные карты можно через терминалы "Киев Цифровой". Оплатить за проезд можно с помощью приложения "Киев Цифровой" и бесконтактной банковской карты непосредственно на турникетах.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.22
Покупка 28.22Продажа 28.75
-
EUR
Покупка 31.93Продажа 32.64
- Актуальное
- Важное