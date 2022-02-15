В Киеве на шести станциях метро ограничат работу касс

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.



"В вечерние и утренние часы вестибюли шести станций метро будут работать в автоматизированном режиме", - говорится в сообщении.



Это касается станций "Житомирская" (вест. №1), "Нивки" (вест. №2), "Почайна" (вест. №2), "Ипподром" (вест. №1), "Харьковская" (вест. №2) 1) и "Бориспольская" (вест. №2).



Приобрести разовые qr-билеты и пополнить транспортные карты можно через терминалы "Киев Цифровой". Оплатить за проезд можно с помощью приложения "Киев Цифровой" и бесконтактной банковской карты непосредственно на турникетах.

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