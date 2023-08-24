В Киеве на Северном мосту частично ограничат движение транспорта. Подробности
В Киеве частично ограничили движение транспорта на Северном мосту: ремонтные работы продлятся с 24 августа по 2 сентября
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
"С 24 августа по 2 сентября на Северном мосту через р. Днепр частично ограничат движение транспорта. Коммунальное предприятие по ремонту и содержанию мостов и путепроводов г. Киева "Киевавтодормост" производит аварийный ремонт плиты мостового полотна", - говорится в сообщении.
Отмечается, что движение ограничат в направлении с правого на левый берег полосой движения общественного транспорта. Водителей призвали учесть ограничения при планировании маршрутов.
- 11 июля мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что сейчас в столице два моста, Патона и Метро, находятся в аварийном состоянии, их планируют реконструировать. По его словам, Патона два года назад передали на баланс Министерства инфраструктуры. Его должны были реконструировать в рамках проекта "Велике будивныцтво".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.83 Покупка 37.83Продажа 38.7
- EUR Покупка 41.17Продажа 42.31
- Актуальное
- Важное