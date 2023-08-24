В Киеве на Северном мосту частично ограничат движение транспорта. Подробности

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"С 24 августа по 2 сентября на Северном мосту через р. Днепр частично ограничат движение транспорта. Коммунальное предприятие по ремонту и содержанию мостов и путепроводов г. Киева "Киевавтодормост" производит аварийный ремонт плиты мостового полотна", - говорится в сообщении.

Отмечается, что движение ограничат в направлении с правого на левый берег полосой движения общественного транспорта. Водителей призвали учесть ограничения при планировании маршрутов.