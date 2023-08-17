Об этом сообщает пресс-служба КМДА.

Заместитель головы КМДА Валентин Мондриевский рассказал, что приоритетом для городских властей является возобновление офлайн-обучения в киевских школах, поэтому сейчас работают над тем, чтобы увеличить количество и при необходимости провести капитальные ремонты укрытий в учебных заведениях. В настоящее время ремонтные работы продолжаются в 437 заведениях.

"Специальные комиссии проводят мониторинг укрытий и помещений всех учебных заведений относительно возможности их использования как простейших укрытий. Соответственно составляют акты оценки объектов. С целью улучшения условий пребывания участников образовательного процесса, а также увеличения количества мест в простейших укрытиях в 2023 году выполняются работы в 437 учебных заведениях", - отметил Мондриевский.