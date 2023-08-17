В Киеве на ремонт и создание укрытий в учебных заведениях выделили более 500 млн грн
В рамках городской программы "Безопасная образовательная среда" в Киеве выделили более 500 миллионов гривен на ремонт и увеличение количества укрытий в учебных заведениях
Об этом сообщает пресс-служба КМДА.
Заместитель головы КМДА Валентин Мондриевский рассказал, что приоритетом для городских властей является возобновление офлайн-обучения в киевских школах, поэтому сейчас работают над тем, чтобы увеличить количество и при необходимости провести капитальные ремонты укрытий в учебных заведениях. В настоящее время ремонтные работы продолжаются в 437 заведениях.
"Специальные комиссии проводят мониторинг укрытий и помещений всех учебных заведений относительно возможности их использования как простейших укрытий. Соответственно составляют акты оценки объектов. С целью улучшения условий пребывания участников образовательного процесса, а также увеличения количества мест в простейших укрытиях в 2023 году выполняются работы в 437 учебных заведениях", - отметил Мондриевский.
- В Киеве на начало августа укрытия имеют 83% заведений дошкольного образования, 91% заведений общего среднего образования, 95% заведений профессионального и профессионально-технического образования, 75% заведений профессионального высшего и высшего образования.
- Всего в Украине 68% учебных заведений имеют укрытия разного типа. Там может уместиться 4,7 млн учащихся и учителей.
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