В Киеве на проспекте Победы под колесами грузовика погиб пешеход
В столице на проспекте Победы пешеход попытался перебежать дорогу и попал под колеса грузового автомобиля Mercedes
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
Трагедия произошла в Святошинском районе на проспекте Победы напротив станции метро "Житомирская". Как удалось узнать ВартовымЕспресо, грузовик Mercedes двигался в направлении выезда из Киева. Попытка пешехода пройти восьмиполосный проспект с оживленным движением и с отбойником посередине стала полной неожиданностью для водителя грузового автомобиля и избежать наезда на человека ему не удалось.
Пешеход от полученных травм скончался, медики только констатировали смерть. На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа. В результате ДТП образовалась пробка в направлении выезда из Киева.
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