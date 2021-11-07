В Киеве на проспекте Победы под колесами грузовика погиб пешеход

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Трагедия произошла в Святошинском районе на проспекте Победы напротив станции метро "Житомирская". Как удалось узнать ВартовымЕспресо, грузовик Mercedes двигался в направлении выезда из Киева. Попытка пешехода пройти восьмиполосный проспект с оживленным движением и с отбойником посередине стала полной неожиданностью для водителя грузового автомобиля и избежать наезда на человека ему не удалось.

Пешеход от полученных травм скончался, медики только констатировали смерть. На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа. В результате ДТП образовалась пробка в направлении выезда из Киева.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb