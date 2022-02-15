В Киеве на проспекте Науки автомобиль Subaru сбил мотоциклиста, водителя госпитализировали

Об этом передают Вартовые.Эспрессо.

Как удалось узнать Вартовые Эспрессо, водитель Subaru ехал в направлении Столичного шоссе и пытался повернуть через двойную сплошную полосу во двор дома и не заметил попутного мотоциклиста, также ехавшего в левой крайней полосе.





От удара мотоциклист взлетел со своего транспортного средства на асфальт. Водитель двухколесного в сознании был госпитализирован с подозрением на закрытый перелом.





Две полосы движения полностью перегорожены обломками от происшествия. В направлении Лыбидской площади образовалась небольшая пробка.





На месте работает СОГ, которая выясняет все обстоятельства аварии.



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