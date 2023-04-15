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В Киеве на прилегающих к школам территориях установят видеонаблюдение

15 апреля, 2023 суббота
19:48
Киевщина

Системы видеонаблюдения будут установлены на территории каждой столичной школы. Цель - контролировать все происходящие в учебных заведениях процессы и обеспечить безопасность детей

Об этом сообщил директор КО "Муниципальная охрана" Сергей Чернышев в эфире телеканала "Киев".

По словам чиновника, видеонаблюдение будет установлено для контроля за прилегающей территорией вокруг школ. В случае необходимости такие системы обустроят внутри каждого учебного заведения.

"В каждом учебном заведении Киева установлена кнопка тревожного реагирования. В случае срабатывания этой кнопки туда выезжают наши группы быстрого реагирования и разбираются в ситуации в случае необходимости. И в зависимости от ситуации, если, например, выявлено административное или уголовное правонарушение, вызывают наряд" , – рассказал Чернышев.

Камеры не будут устанавливаться в каждом классе, однако разместить их могут во входной группе школы.

"В случае какой-то ситуации в учебном заведении мы будем иметь возможность еще на пути туда уже видеть картинку. Наш охранник, находящийся там, в идеале тоже будет видеть картинку, контролировать периметр и внутри школы те процессы, которые происходят", - сказал чиновник.

Он заверил, что деньги с родителей на это собирать не будут – по этому поводу будет выделено финансирование из бюджета Киева. Сроки реализации проекта – пока не определены.

"В идеале очень хотелось бы в этом году, или, как минимум, хотя бы запустить в этом году несколько этих учебных заведений в режиме пилотного проекта, чтобы можно было отработать алгоритмы и получить какой-то опыт", - заявил Чернышев.

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образование
новости Киева
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