Об этом сообщил директор КО "Муниципальная охрана" Сергей Чернышев в эфире телеканала "Киев".

По словам чиновника, видеонаблюдение будет установлено для контроля за прилегающей территорией вокруг школ. В случае необходимости такие системы обустроят внутри каждого учебного заведения.

"В каждом учебном заведении Киева установлена кнопка тревожного реагирования. В случае срабатывания этой кнопки туда выезжают наши группы быстрого реагирования и разбираются в ситуации в случае необходимости. И в зависимости от ситуации, если, например, выявлено административное или уголовное правонарушение, вызывают наряд" , – рассказал Чернышев.

Камеры не будут устанавливаться в каждом классе, однако разместить их могут во входной группе школы.

"В случае какой-то ситуации в учебном заведении мы будем иметь возможность еще на пути туда уже видеть картинку. Наш охранник, находящийся там, в идеале тоже будет видеть картинку, контролировать периметр и внутри школы те процессы, которые происходят", - сказал чиновник.

Он заверил, что деньги с родителей на это собирать не будут – по этому поводу будет выделено финансирование из бюджета Киева. Сроки реализации проекта – пока не определены.

"В идеале очень хотелось бы в этом году, или, как минимум, хотя бы запустить в этом году несколько этих учебных заведений в режиме пилотного проекта, чтобы можно было отработать алгоритмы и получить какой-то опыт", - заявил Чернышев.