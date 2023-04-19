В Киеве на поминальные дни будет курсировать дополнительный транспорт: детали
В столице во время поминальных дней организуют дополнительный транспорт на маршруты, проходящие вблизи городских кладбищ
Об этом информирует Киевская городская администрация .
В воскресенье, 23 апреля, в Северное кладбище количество автобусов на маршруте №258 "Станция метрополитена Лесная – Северное кладбище" увеличится. Планируется привлечь 60 транспортных средств.
Также будут работать еще 20 автобусов №740 "Одесская площадь – Южное кладбище".
К Лесному кладбищу будут двигаться автобусы: №121 – Станция метро "Почайная – Лесное кладбище", №122 – Станция метро "Оболонь – Лесное кладбище", №124 – Станция метро "Черниговская – Лесное кладбище", №125 – "Универс Лесное кладбище". На эти маршруты предполагается привлечь дополнительно 26 единиц автотранспорта.
Киевлян и гостей города призывают воздержаться от посещения мест в этом году.
"Визит лучше перенести на более безопасное время, чтобы не создавать скопления людей на территориях кладбищ и не подвергать опасности себя и близких. В случае, если решите все же посетить места захоронений, просим соблюдать меры безопасности, необходимые в условиях военного положения" , – отмечают в пресс-службе.
- Напомним, в городе утвердили график проведения поминальных дней на местах захоронений.
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