В Киеве на Подоле задержали злоумышленника, который сбежал из-под стражи
На столичном Подоле правоохранители задержали злоумышленника, который сбежал из-под стражи, мужчине грозит от десяти до пятнадцати лет лишения свободы
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
С задержанным общаются следователи в рамках уголовных производств, начатых по двум статьям: изнасилование и побег из-под стражи. Мужчине грозит от десяти до пятнадцати лет лишения свободы.
Отмечается, что Подольским управлением полиции за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины, разыскивался Замятин Евгений Владимирович, 12.06.1986 года рождения, который 06.07.2021 совершил побег из-под стражи.
На поиски злоумышленника ориентировали весь личный состав столичной полиции. Полицейские установили местонахождение правонарушителя и задержали его.
Сейчас с задержанным общаются следователи. Досудебное расследование продолжается по двум статьям - ч. 4 ст. 154 (Изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет) и ч. 1 ст. 393 (Побег из-под стражи) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит от десяти до пятнадцати лет лишения свободы.
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