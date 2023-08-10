В Киеве на Подоле снесли 200-летнюю усадьбу. Она была образцом застройки XIX в.
В четверг, 10 августа, в Киеве по улице Ярославской застройщик снес 200-летнюю усадьбу на Подоле, которая была образцом жилой деревянной застройки ХІХ ст.
Об этом сообщила депутат Киевсовета Ксения Семенова, пишет Liga.net.
"На Ярославской сносят двухсотлетний дом. Там, где разрешения ДОКС нет, а благоустройство аннулировало карточку нарушения благоустройства", - говорится в сообщении.
Согласно документам, вместо здания появится "клубный дом" по заказу Сергея Боярчукова.
Отмечается, что в конце июля было установлено ограждение вокруг здания. Уже 1 августа, из-за слухов, инспекторы от "Киевблагоустройства" выдали поручение застройщику, требуя снять строительный забор в течение трех дней.
Справка.
Дом на Ярославской 13,Б – это образец первой застройки Подола после большого пожара 1811 года. Усадьба датируется ориентировочно первой половиной XIX в. Здание возвели на каменном цоколе из-за частых наводнений на Подоле, оно является уникальным образцом киевской жилой деревянной застройки. С 1882 года усадьба принадлежала мещанину Харичкову, с 1898 года – семье Ефросинии Кравченко.
- В Киеве планируется оборудовать в 437 образовательных учреждениях укрытия, а также построить отдельные подземные хранилища для некоторых школ. Формат обучения будет зависеть от количества мест.
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