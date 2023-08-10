Об этом сообщила депутат Киевсовета Ксения Семенова, пишет Liga.net.

"На Ярославской сносят двухсотлетний дом. Там, где разрешения ДОКС нет, а благоустройство аннулировало карточку нарушения благоустройства", - говорится в сообщении.

Согласно документам, вместо здания появится "клубный дом" по заказу Сергея Боярчукова.

Отмечается, что в конце июля было установлено ограждение вокруг здания. Уже 1 августа, из-за слухов, инспекторы от "Киевблагоустройства" выдали поручение застройщику, требуя снять строительный забор в течение трех дней.

Справка.

Дом на Ярославской 13,Б – это образец первой застройки Подола после большого пожара 1811 года. Усадьба датируется ориентировочно первой половиной XIX в. Здание возвели на каменном цоколе из-за частых наводнений на Подоле, оно является уникальным образцом киевской жилой деревянной застройки. С 1882 года усадьба принадлежала мещанину Харичкову, с 1898 года – семье Ефросинии Кравченко.