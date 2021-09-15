В Киеве на пешеходном переходе сбили женщину

Об этом сообщают Стражи.Еспресо.



Отмечается, что водитель Chevrolet Lacetti на пешеходном переходе совершил наезд на пешехода.



Женщину в тяжелом состоянии госпитализировали.







Напомним, что 14 сентября в Киеве водитель потеряла сознание за рулем и въехала в опору рекламного щита.

Кроме того, в столице легковушка сбила человека насмерть на пешеходном переходе.