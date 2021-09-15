В Киеве на пешеходном переходе сбили женщину
В среду, 15 сентября, в Днепровском районе столицы на проспекте Павла Тычины произошло ДТП с пострадавшим
Об этом сообщают Стражи.Еспресо.
Отмечается, что водитель Chevrolet Lacetti на пешеходном переходе совершил наезд на пешехода.
Женщину в тяжелом состоянии госпитализировали.
- Напомним, что 14 сентября в Киеве водитель потеряла сознание за рулем и въехала в опору рекламного щита.
- Кроме того, в столице легковушка сбила человека насмерть на пешеходном переходе.
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