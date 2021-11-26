В Киеве на перекрестке столкнулись два автомобиля, травмирована женщина

Об этом передают Страже. Эспрессо.



На перекрестке улиц Здолбуновской и Ревуцкого в Дарницком районе столицы столкнулись кроссоверы Hyundai и Mercedes.



От удара Hyundai выбросило на тротуар, где он проехал еще несколько метров. На счастье. пешеходы не пострадали.



В результате ДТП травмы получила водитель Hyundai, ее осматривают медики. Вероятно, она не была пристегнута поясом безопасности. Водитель Mercedes получил легкие повреждения.



На месте происшествия работают врачи, полиция выясняет обстоятельства инцидента.













Напомним, 25 ноября на въезде в Харьков произошло смертельное ДТП - столкнулись три легковушки и два грузовика, один из которых раздавил автомобиль такси. Погибли три человека, еще пятеро были травмированы.