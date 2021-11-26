В Киеве на перекрестке столкнулись два автомобиля, травмирована женщина
В пятницу, 26 ноября, в Дарницком районе Киева произошло ДТП с участием автомобилей Hyundai и Mercedes
Об этом передают Страже. Эспрессо.
На перекрестке улиц Здолбуновской и Ревуцкого в Дарницком районе столицы столкнулись кроссоверы Hyundai и Mercedes.
От удара Hyundai выбросило на тротуар, где он проехал еще несколько метров. На счастье. пешеходы не пострадали.
В результате ДТП травмы получила водитель Hyundai, ее осматривают медики. Вероятно, она не была пристегнута поясом безопасности. Водитель Mercedes получил легкие повреждения.
На месте происшествия работают врачи, полиция выясняет обстоятельства инцидента.
- Напомним, 25 ноября на въезде в Харьков произошло смертельное ДТП - столкнулись три легковушки и два грузовика, один из которых раздавил автомобиль такси. Погибли три человека, еще пятеро были травмированы.
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