В Киеве на Пасху ослабили комендантский час

Об этом предупредили в КГГА.



"Комендантский час во время празднования Пасхи в Киеве и области продлится с 23:00 23 апреля до 5:00 24 апреля. Богослужения в храмах ночью будут проходить в режиме онлайн-трансляции. После праздника комендантский час продлится каждую ночь с 22:00 до 05:00 ", – говорится в заявлении.



Киевлян призвали быть бдительными, соблюдать комендантский час и прятаться в укрытия в случае сирен, ведь вероятность воздушных атак очень высока. Также идет запрет на посещение лесов во время военного положения.



"В Киевской военной администрации подчеркивают: посещать другие места отдыха на природе также опасно, ведь в окрестностях Киева и области продолжаются работы по разминированию", - отметили в КГГА.

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