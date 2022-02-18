В Киеве на Оболони столкнулись Volkswagen Jetta и BMW 428XI
В Киеве на проспекте Героев Сталинграда Volkswagen въехал в BMW
Об этом сообщают Стражам.Эспрессо .
По предварительной информации BMW остановился перед светофором на красный сигнал. Позади него ехал автомобиль Volkswagen.
Родственник водителя автомобиля Volkswagen отметил, что у машины отказали тормоза, поэтому она врезалась в заднюю часть BMW.
Участники ДТП на месте были осмотрены медиками. В результате аварии никто не пострадал.
Прибыл эвакуатор, который уберет поврежденные автомобили.
На месте аварии работает полиция, устанавливающая обстоятельства инцидента. В направлении метро Минска затруднено движение транспорта.
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