В Киеве на неопределенный срок прекращают работу трамваев и троллейбусов
Отныне в Киеве не будет функционировать наземный электротранспорт - трамваи и троллейбусы
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"Из-за дефицита электроэнергии мы приняли решение о прекращении работы наземного электротранспорта столицы - трамваев и троллейбусов. На всех маршрутах наземного электротранспорта теперь курсируют автобусы. Чтобы обеспечить перевозку киевлян на маршрутах, где ездили трамваи и троллейбусы, мы выпустили 222 автобуса. Это дополнительные 38 автобусных маршрута на замену троллейбусам. И 17 – на замену трамваев", - пишет Кличко.
Всего в Киеве 440 автобусов, работающих на 126 маршрутах города. Это весь подвижной состав автобусов, который есть в автопарках столицы. Также перевозки обеспечивают и частные перевозчики – на 98 маршрутах работают 846 автобусов.
Метро в Киеве будет работать и дальше. Сейчас открыты 50 станций из 52. Две станции – "Гидропарк" и "Днепр" – временно закрыты.
- 23 декабря в столице в четырех районах открыли 52 новых пункта обогрева, где украинцы могут зарядить гаджеты и выпить горячий чай. Всего таких пунктов – 532.
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