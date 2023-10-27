В Киеве на мероприятии бизнесменов патронатную службу Азова попросили "спрятаться в углу", потому что военная форма "пугает" участников
Руководитель Патронатной службы "Ангелы Азова" Елена Толкачева заявила, что их попросили "спрятаться где-то в углу" на бизнес-форуме В Киеве из-за того, что гостей пугает военная форма
Об этом написала руководительница Патронатной службы "Ангелы Азова" Елена Толкачева.
Отмечается, что организация Young Business Club пригласила Толкачову на форум, чтобы рассказать о своих обязанностях и познакомиться с бизнесменами, которые, вероятно, помогли бы Патронатной службе.
"Однако мы столкнулись с шокирующей, просто дикой ситуацией, когда к нам через 30 минут после того, как мы находились на этом мероприятии, подошла одна из представителей организаторов и попросила спрятаться где-то в углу, потому что мужчин на мероприятии пугает военная форма", - сказала Толкачева.
Основатель Young Business Club Андрей Остапчук написал на своей странице в Facebook, что "мнение и позиция человека, работавшего в нашей команде, не является позицией клуба и его участников".
"Мы приносим свои извинения военным Азову лично и всем, чьи чувства задела эта ситуация", - говорится в сообщении.
- Напомним, что в прошлом году военного, возвращавшегося с фронта, на семь часов выгнали в тамбур из-за "плохого запаха".
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