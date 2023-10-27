В Киеве на мероприятии бизнесменов патронатную службу Азова попросили "спрятаться в углу", потому что военная форма "пугает" участников

Об этом написала руководительница Патронатной службы "Ангелы Азова" Елена Толкачева.

Отмечается, что организация Young Business Club пригласила Толкачову на форум, чтобы рассказать о своих обязанностях и познакомиться с бизнесменами, которые, вероятно, помогли бы Патронатной службе.

"Однако мы столкнулись с шокирующей, просто дикой ситуацией, когда к нам через 30 минут после того, как мы находились на этом мероприятии, подошла одна из представителей организаторов и попросила спрятаться где-то в углу, потому что мужчин на мероприятии пугает военная форма", - сказала Толкачева.

Основатель Young Business Club Андрей Остапчук написал на своей странице в Facebook, что "мнение и позиция человека, работавшего в нашей команде, не является позицией клуба и его участников".

"Мы приносим свои извинения военным Азову лично и всем, чьи чувства задела эта ситуация", - говорится в сообщении.